أقر مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، "بتواجد شبكة فعالة لأجهزة الأمن الأوكرانية في الأراضي الروسية".

وأضاف بودولاك في مقابلة مع "القناة التلفزيونية الأوكرانية 24"، أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية يمكنها استخدام هذه الشبكة، كما أقر بالضلوع في حوادث "المسيرات" التي تجري على الأراضي الروسية.

إلى ذلك، أقر ممثل مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف، مؤخرا، بأن كتيبة "شامان"، التي تعتبر وحدة من القوات الخاصة الأوكرانية، تنفذ هجمات تخريبية على الأراضي الروسية.

وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد أفادت في تقرير سابق بأن مقاتلي الكتيبة ينفذون هجمات تخريبية على منشآت البنية التحتية الروسية منذ أكثر من عام، والآن حددوا أهدافا تتمثل في اغتيال كبار ضباط القوات المسلحة الروسية.

ويشن نظام كييف باستمرار عمليات هجومية إهاربية بالمسيرات وعمليات تخريبية عبر عملائها، تستهدف البنى التحتية والمدنية في الأراضي الروسية.

من جهته أشار الكرملين إلى أن هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو تؤكد جوهر نظام كييف، وأن هناك محاولات مستمرة لشن ضربات إرهابية ضد موسكو.

المصدر: تاس