بيسكوف: هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو تؤكد جوهر نظام كييف

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو تؤكد جوهر نظام كييف، وأن هناك محاولات مستمرة لشن ضربات إرهابية ضد موسكو.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "يتأكد مرة أخرى جوهر نظام كييف، وفي الواقع هناك محاولات إرهابية مستمرة لشن ضربات إرهابية".

وأكد أن موسكو ومقاطعة موسكو لا تخططان لرفع مستوى التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية بعد هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو معززة، وتعمل السلطات ما بوسعها لتقليل المخاطر.

وأضاف: "من الواضح أن الإجراءات الأمنية معززة، ويتم اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتنظيم الحماية بالمستوى المطلوب من الخطر المستمر للهجمات الإرهابية على أهداف مدنية".

وتابع أن الإجراءات الأمنية لا تشمل موسكو فحسب بل والمناطق الروسية الأخرى التي تتعرض لهجمات من الجانب الأوكراني.

ووصف بيسكوف محاولات كييف لشن هجمات إرهابية ضد منشآت مدنية بأنها أفعال تدل على اليأس.

وأوضح: "بالطبع، إنها أفعال تدل على اليأس على خلفية هذه الإخفاقات، لهذا السبب يلجأ نظام كييف إلى تكتيكات إرهابية مماثلة لشن ضربات إرهابية. وتستهدف هذه الضربات الإرهابية أهدافا مدنية، على وجه الخصوص أهدافا ذات أهمية اجتماعية. إنه أمر مثير للاشمئزاز وسنواصل محاربته".

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أمس الاثنين، إن مسيرات أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية مساء الأحد الماضي، مما ألحق ضررا بواجهات برجي "موسكو سيتي" بشكل طفيف ولم تقع هناك إصابات. من جانبها أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو بثلاث مسيرات، وأسقط الدفاع الجوي مسيرة واحدة، في حين تم قمع مسيرتين أخريين بأنظمة الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدتا السيطرة، تحطمتا في أراضي المباني غير السكنية في مجمع "موسكو سيتي".

المصدر: نوفوستي