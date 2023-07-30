سلطات موسكو تتخذ بعض إجراءات الأمان عقب اصطدام مسيرات أوكرانية بأبنية شاهقة في العاصمة

أفادت مديرية النقل في موسكو، بأنه تم منع حركة السير في شارع تيستوفسكايا بمنطقة "موسكو-سيتي" في العاصمة حيث اصطدمت مسيرات أوكرانية بواجهات ناطحات السحاب.

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وقالت مديرية النقل بالعاصمة إنه تم قطع حركة السير في شارع تيستوفسكايا، وطالبت السائقين باختيار مسارات أخرى للتنقل في المنطقة، حيث يقع الشارع بين زقاق كراسنوغفارديسكي وكورنيش بريسنينسكي بمنطقة "موسكو- سيتي" التي تضم أبنية شاهقة وأبراج تجارية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت في الليل المنطقة المذكورة أعلاه، ونجم عن ذلك تضرر واجهات برجين تجاريين غير سكنيين بشكل طفيف، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.

وأكدت الوزارة أنه تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع "موسكو سيتي".

المصدر: نوفوستي