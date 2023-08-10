كييف تقر بأعمال كتيبة "شامان" الأوكرانية التخريبية على الأراضي الروسية واغتيال ضباط روس

أقر ممثل مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف بأن كتيبة "شامان"، التي تعتبر وحدة من القوات الخاصة الأوكرانية، تنفذ هجمات تخريبية على الأراضي الروسية.

وأضاف يوسوف أن "القوات الخاصة التابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع تعمل بشكل فعال، وليس فقط على خط المواجهة بل وخلفه أيضا".

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كما أقر بأن الكتيبة مكلفة بقتل الجنرالات الروس.

وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد أفادت في تقرير سابق بأن مقاتلي الكتيبة ينفذون هجمات تخريبية على منشآت البنية التحتية الروسية منذ أكثر من عام، والآن حددوا أهدافا تتمثل في اغتيال كبار ضباط القوات المسلحة الروسية.

المصدر: تاس