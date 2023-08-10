دبلوماسي سويدي: ترامب يعمل لصالح بوتين وسيدمر الناتو إذا عاد ثانية للبيت الأبيض

أكد الاقتصادي والدبلوماسي السويدي أندرس آسلوند في مقابلة مع الصحفي إينولا فاتولاييف، أن إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تؤدي إلى تفكك حلف الناتو.

وقال آسلوند في المقابلة الصحفية: "ترامب لم يتفوه ولا بكلمة واحدة سلبا بحق بوتين .<...> إن هذا الرجل يعمل لصالح بوتين <...> نعلم تمام المعرفة أن ترامب أوشك على إنهاء الناتو وأراد سحب الولايات المتحدة من عضوية الحلف".

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وأضاف: "وقد قال جون بولتون، مستشاره السابق للأمن القومي، إنه سيعمل على ذلك بالتأكيد في حال أعيد انتخابه".

وأشار آسلوند إلى أن ترامب يشكل تهديدا لأمن الغرب "بمجمله".

وتابع الاقتصادي السويدي أن العديد من الدول، بما في ذلك دول البلطيق وبولندا، تحاول القول إن الولايات المتحدة دائما في صفهم، بغض النظر عن القيادة الموجودة في واشنطن. واستدرك قائلا بأنه "ليس هذا هو الحال على الإطلاق".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب أعلن في وقت سابق أنه في حال فوزه في انتخابات عام 2024، فإنه سيكون قادرا على منع نشوب حرب عالمية ثالثة، كما ربط المساعدة الأمريكية من مرتبة مليارات الدولارات إلى أوكرانيا، بالأرباح الكبيرة لعائلة خليفته جو بايدن في ذلك البلد، داعيا الكونغرس إلى رفض تخصيص مبالغ جديدة لكييف.

المصدر: نوفوستي