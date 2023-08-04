بولتون يحذر الولايات المتحدة من كابوس ينتظرها

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون الولايات المتحدة من الانسحاب من حلف "الناتو"، إن فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف بولتون في مقابلة مع قناة NewsNation التلفزيونية: "ستترك الولايات المتحدة حلف الناتو إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية 2024".

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وزعم أن ترامب يركز بشكل أساسي على مصلحته الخاصة وتحقيق المنفعة الشخصية لنفسه عند اتخاذ القرارات، وخاصة في مجال الأمن القومي.

وأكد أن العديد من الإنجازات المنسوبة إلى الرئيس السابق كانت تتعارض مع نواياه الحقيقية.

المصدر: نوفوستي