بدأت سلطات مدينة كييف العمل على تركيب شعار "رمح ثلاثي الشعب" بدلا من شعار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، الذي تمت إزالته عن درع نصب "الوطن الأم" في العاصمة الأوكرانية.

ونشرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، صورا ومقاطع فيديو تظهر بدء العمال في رفع "رمح ثلاثي الشعب".

وكان من المتوقع بدء العمل يوم السبت على مدار اليوم، لكنه تأجل عدة مرات، لينطلق في المساء.

وذكر وزير الثقافة وسياسة الإعلام الأوكراني، روستيسلاف كاراندييف، أن العمل يجب أن يكتمل بحلول يوم استقلال أوكرانيا، الذي يتم الاحتفال به في 24 أغسطس، حيث سيتم إرسال شعار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية إلى المتحف للتخزين.

ويقع تمثال "الوطن الأم" الضخم على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، حيث تم افتتاحه في احتفالات يوم النصر عام 1981، ويعتبر النصب التذكاري الأعلى في أوروبا، إذ يبلغ ارتفاعه بالقاعدة 102 متر.

وبدأ تفكيك المعالم الأثرية المتعلقة بالتاريخ السوفيتي، وكذلك إعادة تسمية الشوارع والمدن في أوكرانيا في عام 2015، ثم تبنت سلطات كييف قانونا بشأن "إلغاء الاتحاد".

وفي الآونة الأخيرة، تشن السلطات الأوكرانية حربا ثقافية، ليس فقط على التاريخ السوفيتي، ولكنها على كل ما يتعلق بروسيا. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن السلطات في كييف اتبعت لسنوات عديدة مسارا من التطرف العدواني والاستيعاب القسري.

المصدر: تاس