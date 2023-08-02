موسكو: التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يساهم في تسوية النزاع

دعت روسيا إلى تنظيم حوار وطني في النيجر ومنع تدهور الوضع في هذا البلد، مشددة على أن التهديد باستخدام القوة لن يساهم في تسوية النزاع هناك.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن موسكو تستمر في متابعة التطورات في النيجر عن كثب، وأضافت: "نعتقد أن منع المزيد من التدهور في الوضع في البلاد أمر في غاية الأهمة. ونرى أن مهمة الساعة تتمثل في تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان الحفاظ على القانون والنظام العام".

وقالت: "نعتقد أن التهديد باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة لن يساعد في نزع فتيل التوتر وتسوية الأوضاع في البلاد".

وتابعت: "في البحث عن طرق لحل الصراع في النيجر، نواصل الانطلاق من مبدأ: للمشاكل الإفريقية حلول إفريقية. ونأمل بأن يتم بذل الجهود من خلال الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية".