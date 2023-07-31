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فرنسا تنفي الاتهامات حول نيتها "التدخل عسكريا" في النيجر

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فرنسا تنفي الاتهامات حول نيتها
Globallookpress
وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا
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نفت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، الاثنين اتهامات العسكريين الانقلابيين في النيجر بأن فرنسا تريد "التدخل عسكريا" في هذا البلد.

وقالت كولونا لقناة "بي اف ام": "هذا خاطئ".

وتعليقا على الشعارات المناهضة لفرنسا والتي رفعت خلال تظاهرة امام السفارة الفرنسية في نيامي الاحد، قالت "ينبغي عدم الوقوع في الفخ".

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وتابعت: "لقد شاهدنا تظاهرة منظمة، غير عفوية، عنيفة، بالغة الخطورة، مع زجاجات حارقة وأعلام روسية ظهرت، وشعارات مناهضة لفرنسا تم نسخها ولصقها مما يمكن أن نراه في مكان آخر"، مشيرة إلى "كل المكونات المألوفة لزعزعة الاستقرار على الطريقة الروسية-الإفريقية".

وأكد بأن الأولوية المطلقة لفرنسا هي "أمن مواطنيها" في وقت تم تعزيز أمن السفارة الفرنسية في نيامي.

واعتبرت أن إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه أمر "ممكن".

وأضافت "وهذا ضروري لأن عمليات زعزعة الاستقرار هذه تنطوي على مخاطر بالنسبة إلى النيجر وجيرانها".

المصدر: ا ف ب

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