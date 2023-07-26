إيران.. إلغاء حكم بالإعدام على شاب أدين باحتجاجات مهسا أميني

ألغى القضاء الإيراني حكما بالإعدام صدر بحق شاب على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بعد وفاة مهسا أميني، وفق ما أوردت وكالة أنباء محلية.

حكم القضاء في أكتوبر بإعدام محمد قبادلو (23 عاما) لإدانته بتهمة "الإفساد في الأرض" على خلفية قتل عنصر من الشرطة دهسا بسيارة وجرح آخرين على هامش احتجاجات اندلعت في سبتمبر بعد وفاة أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وأوردت وكالة "مهر" نقلا عن فريق الدفاع أن "المحكمة العليا ألغت إدانة قبادلو وستتم إحالة القضية على محكمة أخرى للتعامل مع مشكلات الصحة العقلية للمتهم".

وكان موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية أفاد مطلع فبراير بتعليق تنفيذ الحكم بإعدام قبادلو لحين التحقيق في قضية قتل شرطي عمدا. وطلبت عائلة المدان في حينه الصفح عنه، مشيرة الى أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

وشهدت إيران حركة احتجاجية اعتبارا من 16 سبتمبر 2022 عقب وفاة أميني بعد توقيفها، بلغت ذروتها في أكتوبر ونوفمبر، قبل أن تتراجع حدتها بشكل ملحوظ.

وقتل المئات على هامش الاحتجاجات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، وتم توقيف الآلاف على خلفية التحركات.

وأعدمت السلطات الإيرانية منذ أواخر العام الماضي، سبعة أشخاص لإدانتهم بالاعتداء على عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات.

المصدر: "أ ف ب"