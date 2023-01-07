إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين لارتباطهما بالاحتجاجات

نفذت إيران، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق رجلين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

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ووفق ما أفاد به موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية فإن: "محمد مهدي كرامي، وسيد محمد حسيني، منفذي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أعدما هذا الصباح".

وهزت الاحتجاجات إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق الايرانية.

المصدر: أ ف ب