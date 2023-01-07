 
مباشر

إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين لارتباطهما بالاحتجاجات

أخبار العالم

إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين لارتباطهما بالاحتجاجات
علم إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uify

نفذت إيران، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق رجلين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

إقرأ المزيد
القضاء الإيراني يعلق تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق مواطن شارك في الاحتجاجات
القضاء الإيراني يعلق تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق مواطن شارك في الاحتجاجات

ووفق ما أفاد به موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية فإن:  "محمد مهدي كرامي، وسيد محمد حسيني، منفذي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أعدما هذا الصباح".

وهزت الاحتجاجات إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق الايرانية.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا