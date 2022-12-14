القضاء الإيراني يعلق تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق مواطن شارك في الاحتجاجات

كشف محام إيراني أن سلطات البلاد علقت تنفيذ حكم بالإعدام صادر بحق الشاب الإيراني ماهان صدرات، لأفعال أدين بممارستها خلال الاحتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني.

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وقال عباس موسوي، الوكيل القانوني للشاب الإيراني في "إنستغرام": "أنقذ موكلي ماهان من الإعدام".

هذا وأصدر المكتب الإعلامي للمحكمة العليا بيانا حول أن حكم الإعدام الصادر بحق صدرات قد "عُلّق"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

ويعتبر ماهان صدرات واحدا من بين أكثر من عشرة إيرانيين محكومين بالإعدام بسبب مخالفات أدينوا بارتكابها خلال الاحتجاجات الواسعة النطاق التي اندلعت في إيران في سبتمبر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن إدانة صدرات جاءت بناء على إفادات أشارت إلى أنه استلّ سكينا، ما أثار الخوف وشعورا بانعدام الأمن.

وخلال جلسة محاكمته في الثالث من نوفمبر، دفع صدرات ببراءته من تهمة أشهار السكين لكنه أقر بإضرام النار في دراجة نارية، وفق ما أوردت "إرنا" نقلا عن وثائق للمحكمة.

وكان القضاء الإيراني قد أعلن أنه أصدر 11 حكما بالإعدام على صلة بالاحتجاجات.

المصدر: "فرانس برس"