بشروط.. الاتحاد الأوروبي يبدي استعدادا لاستئناف التواصل مع تركيا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على استئناف التواصل مع تركيا، لكنهم وضعوا بعض الشروط ولم يؤيدوا دعوات أنقرة لإحياء مسعى عضويتها المتوقف.

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وتعتبر تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 24 عاما، لكن محادثات الانضمام توقفت منذ 2016 بسبب مخاوف التكتل من انتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

وفي العاشر من يوليو، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة غير متوقعة، إلى استئناف محادثات انضمام أنقرة وربط هذا بموافقة تركيا بخصوص مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل "ناقشنا كيفية إعادة التواصل مع تركيا".

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وأضاف "نحن مقتنعون بوجود مصلحة متبادلة لتطوير علاقة أقوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي"، لكنه أشار إلى أن التكتل الأوروبي يريد من تركيا إبداء مرونة أيضا ولا سيما فيما يتعلق بقضية قبرص، العضو في الاتحاد.

وصرح بوريل بأن "حل القضية القبرصية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة سيكون عاملا حاسما في معاودة التواصل مع تركيا"، ومضى يقول إنه "سيكون من الضروري أيضا التمسك بالحريات والقيم الأساسية، مثلما تحددها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنقرة طرف فيها".

وقال مسؤول تركي كبير لـ"رويترز" هذا الشهر، إن أنقرة تتوقع أن يحرز الاتحاد الأوروبي تقدما ملموسا في قضايا مثل السفر بدون تأشيرة، وكذا الانتهاء من بعض الفصول في عملية الانضمام إلى التكتل، وأضاف أنه يتعين على الغرب دعم تركيا في احتياجاتها المالية.

المصدر: "رويترز"