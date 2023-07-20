الولايات المتحدة تعيد أكثر من 100 كنز منهوب إلى الهند (صور)

أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستعيد أكثر من 100 من الكنوز المنهوبة إلى الهند في إطار تحقيق استمر 15 عاما شمل نشاط شبكات التهريب الدولية.

وقالت السفارة الهندية في الولايات المتحدة إن الآثار تمثل مناطق وتقاليد متنوعة في الهند، موضحة أن هذه الآثار تعود إلى القرن الثاني الميلادي.

بدوره، شكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الولايات المتحدة الأمريكية لإعادتها 105 قطعة أثرية مهربة، وقال: "هذا سيجعل كل هندي سعيدا. ممتن للولايات المتحدة على ذلك.. هذه القطع الأثرية الثمينة لها أهمية ثقافية ودينية هائلة. إن عودتها إلى الوطن هي شهادة على التزامنا بالحفاظ على تراثنا وتاريخنا الغني".

This will make every Indian happy. Grateful to USA for this. These precious artefacts hold immense cultural and religious significance. Their homecoming is a testament to our commitment to preserving our heritage and rich history. https://t.co/uUpIalYNga — Narendra Modi (@narendramodi) July 19, 2023

وبعض هذه الآثار تشمل قوسا رخاميا من القرن الثاني عشر، وقطع برونزية من القرن السابع عشر.

المصدر: CNN + times of india