 
مباشر

الولايات المتحدة تعيد أكثر من 100 كنز منهوب إلى الهند (صور)

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعيد أكثر من 100 كنز منهوب إلى الهند (صور)
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpxf

أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستعيد أكثر من 100 من الكنوز المنهوبة إلى الهند في إطار تحقيق استمر 15 عاما شمل نشاط شبكات التهريب الدولية.

وقالت السفارة الهندية في الولايات المتحدة إن الآثار تمثل مناطق وتقاليد متنوعة في الهند، موضحة أن هذه الآثار تعود إلى القرن الثاني الميلادي.

بدوره، شكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الولايات المتحدة الأمريكية لإعادتها 105 قطعة أثرية مهربة، وقال: "هذا سيجعل كل هندي سعيدا. ممتن للولايات المتحدة على ذلك.. هذه القطع الأثرية الثمينة لها أهمية ثقافية ودينية هائلة. إن عودتها إلى الوطن هي شهادة على التزامنا بالحفاظ على تراثنا وتاريخنا الغني".

وبعض هذه الآثار تشمل قوسا رخاميا من القرن الثاني عشر، وقطع برونزية من القرن السابع عشر.

المصدر: CNN + times of india

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا