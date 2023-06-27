بايدن لمودي: بعت العديد من أسرار الدولة والأشياء المهمة للغاية! (فيديو)

خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مازحا إنه "باع العديد من أسرار الدولة" و"الكثير من الأشياء المهمة للغاية".

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وافتتح بايدن يوم الجمعة الماضي، الاجتماع مع مودي وكبار المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا بملاحظة: "كنت فقط أشكر.. على أي حال.. بدأت بدونك، وقمت ببيع الكثير من أسرار الدولة والكثير من الأشياء المهمة جدا التي شاركناها".

وضحك مودي والرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، وآخرون على الطاولة، قبل أن يشير الرئيس الأمريكي إلى أنه "يمزح". ومضى في الإشادة بالشراكة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والهند.

وأثارت تصريحات بايدن ضجة بين الجمهوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر المجلس الوطني الاتحادي مقطعا مقطوعا قبل الجزء الذي أشار فيه إلى أنه كان يمزح.

ويبدو أن نكتة بايدن تشير إلى اتهامات الجمهوريين بأن عائلة الرئيس الأمريكي باعت أسرار الدولة ونفوذها للكيانات الصينية خلال إدارة باراك أوباما وبايدن.

“I sold a lot state secrets and a lot of very important things.”



Joe Biden’s brain is going and he’s literally admitting his crimes out loud.



Impeach Biden!



It’s unreal and so insulting to America.



pic.twitter.com/Wt58cB7X5T — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) June 26, 2023

المصدر: "Mediaite"