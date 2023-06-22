مودي يرد هدية بايدن بأحسن منها (فيديو)

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، العديد من الهدايا القيمة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

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ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الخميس، أهدى بايدن مودي لوحا أمريكيا قديما، يعود لأوائل القرن العشرين، وهو عبارة عن قطعة يدوية فريدة من نوعها.

كما قدما له كاميرا أمريكية عتيقة، مصحوبة بنسخة أرشيفية طبق الأصل لبراءة اختراع جورج إيستمان لأول كاميرا كوداك، وكتابا بغلاف مقوى يعرض تصوير الحياة البرية الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من الهدايا الرسمية، منحت السيدة الأولى جيل بايدن رئيس الوزراء الهندي نسخة موقعة من الطبعة الأولى من "مجموعة قصائد روبرت فروست".

وبعد تلقي الهدايا الثمينة والعتيقة من الرئيس الأمريكي وزوجته، رد رئيس الوزراء الهندي بالمثل، حيث أهداهما ماسة خضراء وزنها 7.5 قيراط، تعرض خصائص كيميائية وبصرية مماثلة للماس المستخرج من الأرض.

والماسة صديقة للبيئة، حيث تضمن إنشائها استخدام موارد متنوعة بيئيا مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويرمز هذا الحجر اللامع إلى 75 عاما من الحرية والعلاقات الدولية المستدامة بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، قدم لهما مودي صندوقا خاصا من خشب الصندل مصنوع يدويا بدقة من قبل حرفي ماهر من جايبور، راجستان. وتم الحصول على خشب الصندل المستخدم في الصندوق من ميسور، كارناتاكا، ويتميز بنقوش معقدة من النباتات والحيوانات.

وداخل صندوق خشب الصندل، يوجد تمثال لورد غانيشا، صنعته عائلة من الجيل الخامس من صانعي الفضة من كولكاتا. ويحظى اللورد غانيشا بالتبجيل باعتباره مزيلا للعقبات وهو الإله الأول الذي يجب عبادته.

ويحتوي الصندوق أيضا على مصباح زيت فضي، وهو عنصر مقدس آخر في المنازل الهندوسية، تم صنعه أيضا بواسطة نفس عائلة صائغ الفضة في كولكاتا.

PM Modi gives gifts to President Biden, first Lady at the White House pic.twitter.com/ldsiKXCjtd — Sidhant Sibal (@sidhant) June 22, 2023

أخيرا، قدم رئيس الوزراء الهندي إلى بايدن الطبعة الأولى من كتاب "الأوبنشاد العشرة الرئيسي"، و الكتاب عمل مهم لأنه يحتوي على ترجمة إنجليزية للأوبنشاد الهندية، شارك في تأليفها شري بوروهيت سوامي و دبليو بي. ييتس.

المصدر: "India.com"