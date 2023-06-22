بايدن يراهن على دبلوماسية النباتات.. عشاء رومانسي غير تقليدي لمودي في البيت الأبيض!

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مساء اليوم الخميس في البيت الأبيض، حيث تم تجهيز قائمة نباتية لعشاء فخم غير تقليدي لضيف استثنائي.

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وقال البيت الأبيض إنه سيقدم لمودي، وهو هندوسي صارم يتبع نظاما غذائيا نباتيا، طعاما من ولاية غوجارات مسقط رأسه، حيث سيتضمن الطبق الأول سلطة الذرة المشوية وصلصة الأفوكادو المنعشة.

وسيشمل الطبق الرئيسي فطر بورتوبيللو ومخبز الزعفران الكريمي، مع كعكة الفراولة المليئة بالورد والهيل.

وتضمن عشاء رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ في عام 2009، أرز بسمتي وفطائر الجرجير وفطيرة اليقطين المزروعة في البيت الأبيض.

ومن المنتظر أن يتناول حوالي 400 ضيف العشاء صحبة مودي، في جناح أقيم بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، ومنهم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، وساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل"، ومن المحتمل أن يحضرساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، وراج سوبرامانيام المدير التنفيذي لشركة "FedEx".

وسيحيي الأمسية عازف الكمان الأمريكي جوشوا بيل وبن ماسالا، وسيضم الديكور عناصر من الثقافة الأمريكية والهندية، بما في ذلك صور الطاووس والنسر الأصلع، الطيور الوطنية الهندية والأمريكية.

وستزين الطاولات بأزهار اللوتس، وهي مبجلة بالتصميم الهندي ورمزا لحزب مودي بهاراتيا جاناتا.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، قالت جيل بايدن للصحفيين خلال معاينة العشاء المنتظر: "بهذه الزيارة الرسمية الرسمية، نجمع بين أقدم الديمقراطيات وأكبرها في العالم".

المصدر: رويترز