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عالم زلازل روسي يحذر من وقوع زلزال مدمر في اسطنبول قبل عام 2030

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عالم زلازل روسي يحذر من وقوع زلزال مدمر في اسطنبول قبل عام 2030
Globallookpress
صورة تعبيرية - دمار خلفه زلزال 6 فبراير في تركيا
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حذر مدير مختبر مخاطر الزلازل في معهد فيزياء الأرض التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي زافيالوف، من حدوث هزات أرضية قوية في مدينة اسطنبول التركية قبل عام 2030.

وقال زافيالوف: "متى يحدث هذا الزلزال المتوقع بالضبط، لا أحد يعلم. من المفترض أن يقع قبل عام 2030".

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واعتبر أن نطاق القوة من 7.2 إلى 7.6 الذي توقعه زميله التركي محتمل بشكل كبير.

ولم يستبعد العالم وقوع زلزال كبير في تركيا على فالق شمال الأناضول حيث تقع مدينة اسطنبول.

وتوقع بروفيسور علم الزلازل التركي هالوك إيدوغانر، في 12 يوليو، هزات قوية في منطقة بحر مرمرة. ويبلغ احتمال وقوع الزلازل قبل عام 2030 حوالي 50%.

المصدر: غازيتا. رو

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