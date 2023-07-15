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استخباراتي أمريكي سابق يوضح السبيل الوحيد المتبقي أمام "الناتو" لإنهاء الصراع مع روسيا

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استخباراتي أمريكي سابق يوضح السبيل الوحيد المتبقي أمام
AP
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قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إنه لم يتبق أمام حلف الناتو سوى السبيل العسكري لإنهاء الصراع مع روسيا، وأن روسيا تغلبت على جميع الضغوطات الاقتصادية الغربية بنجاح.

وأوضح ريتر عبر "يوتيوب" قائلا: "الاقتصاد الروسي اليوم أقوى من أي وقت مضى في التاريخ، وهو يزدهر بشكل متسارع، وتمكنت روسيا من التغلب على جميع العقوبات الغربية، وهذا يعني أن الخيار الوحيد المتبقي هو الخيار العسكري، ولكن حلف "الناتو" غير مستعد له".

وأشار إلى أن روسيا تمكنت من استنزاف المجمع الصناعي العسكري للدول الغربية، الذين أدركوا أن الأوضاع لا تصب في مصلحتهم، إلا أن الولايات المتحدة غير قادرة على الاعتراف بهذه الحقيقة،  ولهذا تستمر بإمداد قوات كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية لإطالة أمد الصراع".

المصدر: نوفوستي 

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