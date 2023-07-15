أكد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، هيمنة المرتزقة البولنديين على صفوف القوات الأوكرانية في محور زابوروجيه.

وقال روغوف في حديث لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا": ""كما تظهر الدلائل، هنالك تواجد كثيف للمرتزقة البولنديين في صفوف قوات كييف في محور زابوروجيه، بالإضافة إلى تواجد كبير لخونة الشيشان أو "شياطين الشيشان" كما تسميهم القيادة الشيشانية، وهؤلاء من ممثلي الجماعات الإرهابية الذين روجوا في وقت ما لموضوع إشكيريا".

ولفت روغوف إلى مشاركة المرتزقة الجورجيين من أنصار الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، في صفوف قوات كييف.

وأعلن روغوف أمس الجمعة الـ14 يوليو، عن تدمير مجموعة تخريبية تابعة للقوات الأوكرانية، مكونة من مرتزقة أجانب، على خط المواجهة بالقرب من قرية رابوتينو.

المصدر: نوفوستي