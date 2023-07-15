ماسك يحذر من تبعات إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية

حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من العواقب السلبية لإمداد الولايا المتحدة لأوكرانيا بالقنابل العنقودية، واصفا تصرف واشنطن بـ"النفاق".

وكتب ماسك عبر "تويتر" معلقا على شحن القذائف العنقودية إلى أوكرانيا: "لطالما أدانت أمريكا أي دولة استخدمت القنابل العنقودية ووصفتهم بـ "الأشرار"، واليوم نرسل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا ليتم استخدامها في أرض المعركة".

وأضاف: "لن يعود هذا التصرف بأي خير، القدر يحب السخرية، ولكنه يكره النفاق".

America has always condemned as evil those who use cluster bombs, but now we send them to be used?



No good will come of this. Fate loves irony, but hates hypocrisy. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2023

وأعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، يوم 7 يوليو، أن الولايات المتحدة قررت نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، وهو الأمر الذي تعارضه الأمم المتحدة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن كييف قدمت لواشنطن ضمانات مكتوبة لتقليل المخاطر على المدنيين، عند استخدام هذا النوع من الذخيرة.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا، إدراج الذخائر العنقودية في حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، حيث اعتبر نائب وزير الدفاع الأميركي، كولين كول، أن هذه الخطوة لا تنتهك قيود الكونغرس.

المصدر: RT