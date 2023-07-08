"نيويورك تايمز" تكشف فضيحة حول الذخائر العنقودية الممنوحة لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن تخطط لإرسال نماذج قديمة من القنابل العنقودية التي لا تنفجر فوريا بنسبة 14%، فيما يرفض البنتاغون وصف نسبة الفشل المرتفعة بـ"غير المقبولة".

وذكرت الصحيفة أن مدى المقذوف الذي يحتوي على القنابل العنقودية قد خضع للتحسين، فيما رفض البنتاغون وصف نسبة الفشل المتوقعة في هذه الذخائر بأنها "مرتفعة بشكل غير مقبول".

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وبحسب الصحيفة، قال الضابط الأمريكي المتقاعد، آل فوسبرغ، الذي كان بين من تدربوا على التخلص من الذخائر، إن عملية تطهير المنطقة بعد استخدام هذه المقذوفات ستستغرق وقتا طويلا، لأنه من غير الممكن التعامل معها باليد المجردة.

وأضاف المتحدث أنها "ستكون هناك حاجة إلى حملة تثقيفية للسكان الذين سيعودون إلى هذه المناطق"، والذين قد يعانون من وجود هذه القنابل غير المنفجرة.

وأعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، يوم 7 يوليو، أن الولايات المتحدة قررت نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، وهو الأمر الذي تعارضه الأمم المتحدة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن كييف قدمت لواشنطن ضمانات مكتوبة لتقليل المخاطر على المدنيين، عند استخدام هذا النوع من الذخيرة.

المصدر: تاس