هاريس تدعو للاستثمار في "تقليص السكان"
ارتكبت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس زلة لسان خلال إلقاء كلمة في مؤتمر حول مكافحة تغير المناخ، وحثت على "تقليص السكان" من أجل الأجيال القادمة.
وقالت هاريس: "عندما نستثمر في الطاقة النظيفة ووسائل النقل الكهربائي ونقلص عدد السكان، سيتمكن المزيد من أطفالنا من تنفس الهواء النقي وشرب الماء النظيف".
KAMALA HARRIS: “When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breath clean air and drink clean water.” pic.twitter.com/MbMiDx9Xoc— RNC Research (@RNCResearch) July 14, 2023
وحسبما اتضح من النص المصحح لتصريحات نائبة الرئيس، والذي نشر على موقع البيت الأبيض، فإن المقصود كان ليس "السكان" (population) وإنما "التلوث" (pollution).