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هاريس تدعو للاستثمار في "تقليص السكان"

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هاريس تدعو للاستثمار في
Globallookpress
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ارتكبت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس زلة لسان خلال إلقاء كلمة في مؤتمر حول مكافحة تغير المناخ، وحثت على "تقليص السكان" من أجل الأجيال القادمة.

وقالت هاريس: "عندما نستثمر في الطاقة النظيفة ووسائل النقل الكهربائي ونقلص عدد السكان، سيتمكن المزيد من أطفالنا من تنفس الهواء النقي وشرب الماء النظيف".

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وحسبما اتضح من النص المصحح لتصريحات نائبة الرئيس، والذي نشر على موقع البيت الأبيض، فإن المقصود كان ليس "السكان" (population) وإنما "التلوث" (pollution).

المصدر: "نوفوستي"

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