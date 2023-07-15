وسائل إعلام: الولايات المتحدة حتى الآن لم تسمح لأوروبا بتدريب الطيارين الأوكرانيين

لم تتلق الدول الأوروبية إذنا رسميا من الولايات المتحدة بعد لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"، حسبما أفادت صحيفة "بوليتيكو".

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وقالت "بوليتيكو" إن "ما يقرب من اثنتي عشرة دولة أوروبية وعدت بتدريب الطيارين الأوكرانيين، لا تزال تنتظر الموافقة الأمريكية الرسمية على بدء البرنامج".

يذكر أنه لا يمكن بدء التدريب دون قرار رسمي من وزارة الخارجية لنقل التعليمات وأجهزة المحاكاة. وقال البنتاغون للصحيفة إن الطلب لا يزال قيد الدراسة، فيما يشير التقرير إلى أنه لا يوجد ما يوحي بأن الولايات المتحدة سترفض منح الإذن المطلوب.

وفي وقت سابق أشار البنتاغون للصحفيين إلى أنه لا يعتبر الوقت الحالي مناسبا لنقل الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا، موضحا أن شروط نشرها ليست مثالية، بما في ذلك بسبب قدرات الدفاع الجوي الروسية الواسعة.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 12 يوليو إنه اتفق مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين في أغسطس المقبل.

المصدر: "نوفوستي"