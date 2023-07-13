"صواريخ روسيا بالمرصاد".. البنتاغون: الوقت غير مناسب الآن لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

أكد مدير العمليات في البنتاغون، دوغلاس سيمز، أن إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا الآن غير مناسب.

وقال سيمز للصحفيين: "شروط نشر "إف-16" من المحتمل ألا تكون مثالية".

وأكد أن هذا يرجع، من بين أمور أخرى، إلى قدرات الدفاع الجوي الروسية الواسعة النطاق.

وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من خطر حدوث صدام مسلح مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية امتلاك كييف لطائرات "إف–16" قادرة على حمل أسلحة نووية.

المصدر: نوفوستي