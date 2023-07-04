"الناتو" يرفض إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا قبل نهاية الهجوم المضاد

أعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو"، روب باور، أن أوكرانيا لن تتلقى مقاتلات "إف-16" حتى نهاية الهجوم المضاد.

وقال باور إن مسألة توفير المقاتلات "لن يتم حلها على المدى القصير" قبل نهاية الهجوم المضاد.

وأكد أن تدريب الطيارين الأوكرانيين والمتخصصين التقنيين، وتوفير تنظيم لوجستي للطائرات "أمر مستحيل قبل هذا الهجوم المضاد".

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واعترف بأن الأوكرانيين يواجهون صعوبات كثيرة في التقدم على خط المواجهة.

وأضاف: "ثلاثة خطوط دفاع وحقول ألغام كبيرة وعوائق جدية أمام المركبات".

وأكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق أن دولة لم يذكر اسمها وعدت ببدء تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" في يونيو، لكن الجدول الزمني تأجل بسبب خطأ في الحسابات.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين غربيين لم تذكرهم، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات "إف -16" أوائل عام 2024، مشيرة إلى أن مسألة تحديد البلدان التي ستزودها بالمقاتلات لا تزال مفتوحة، وفي الغالب ستكون هولندا والدنمارك، إلا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

المصدر: نوفوستي