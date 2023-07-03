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كوليبا يتهم دولة لم يسمها بنكث وعدها بتدريب طيارين أوكرانيين على "إف-16"

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كوليبا يتهم دولة لم يسمها بنكث وعدها بتدريب طيارين أوكرانيين على
Globallookpress Lev Radin
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أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن دولة لم يذكر اسمها وعدت ببدء تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" في يونيو، لكن الجدول الزمني تأجل بسبب خطأ في الحسابات.

وقال كوليبا: "لم يبدأ التدريب في يونيو. وهذا يعني أن الجدول الزمني بدأ يتغير. كان هناك وعد ببدء التدريب في يونيو من إحدى الدول، والآن يقولون إنهم يواصلون الاستعداد لبدء التدريب، هم أخطأوا في الحسابات، فهم بحاجة إلى مزيد من الوقت، لكن نحن ليس لدينا وقت".

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وأشار إلى أن كييف تعمل مع الأطراف المعنية لتسريع العمليات قدر الإمكان.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، في وقت سابق، إن كييف تأمل باستلام أول دفعة من مقاتلات "إف -16" الحربية من حلفائها الغربيين بحلول نهاية العام 2023.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين غربيين لم تذكرهم، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات "إف -16" أوائل عام 2024، مشيرة إلى أن مسألة تحديد البلدان التي ستزودها بالمقاتلات لا تزال مفتوحة، وفي الغالب ستكون هولندا والدنمارك، إلا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

المصدر: نوفوستي

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