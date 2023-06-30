واشنطن: لم نتخذ القرار بشأن توريد "إف-16" وصواريخ ATACMS لأوكرانيا بعد

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، أن واشنطن لم تتخذ بعد القرار بشأن منح مقاتلات "إف-16" وصواريخ ATACMS والقذائف العنقودية لأوكرانيا، لكنه قيد الدراسة حاليا.

وقال ميلي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن "جميع تلك الأمور على الطاولة، والقرار لم يتخذ حتى اللحظة"، مشيرا إلى أن قيادة البلاد هي المخولة باتخاذه.

وأكد المتحدث أن طلبات الجانب الأوكراني بهذا الشأن يجري تحليلها باستمرار، بالتنسيق مع الحلفاء.

إقرأ المزيد

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات "إف-16".

وتفيد التقارير الإعلامية بأن واشنطن تدرس إمكانية تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ ATACMS التكتيكية التي يصل مداها إلى نحو 300 كلم، ويمكن إطلاقها من راجمات صواريخ HIMARS.

المصدر: نوفوستي