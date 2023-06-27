كييف: نأمل بالحصول على مقاتلات "إف -16" بحلول نهاية العام الجاري

قال مستشار الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، إن أوكرانيا تأمل باستلام أول دفعة من مقاتلات "إف -16" الحربية من حلفائها الغربيين بحلول نهاية العام 2023.

وأضاف يارماك في حديث لصحيفة RBK الأوكرانية: "أعتقد أنه يمكننا الحصول على أول دفعة من مقاتلات "إف-16" الأمريكية بحلول نهاية العام الجاري".

ووفقا له فإن غالبية دول "تحالف الطيران" مستعدة لإمداد أوكرانيا بمقاتلات "إف -16" قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن باقي الدول لا تستطيع فعل ذلك بسبب ما أسماه بـ"المشاكل الفنية".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين غربيين لم تذكرهم، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات "إف -16" أوائل عام 2024، مشيرة إلى أن مسألة تحديد البلدان التي ستزودها بالمقاتلات لا تزال مفتوحة، وفي الغالب ستكون هولندا والدنمارك، إلا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

ومن جانبه لم يحدد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ موعد تسليم أوكرانيا بمقاتلات "إف -16"، لافتا إلى أن هذه المسألة ستعتمد على تدريب الطيارين الأوكرانيين، وتقييم الموقف من قبل الحلفاء.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي