باكستان تطلق مشروعا لبناء محطة للطاقة النووية بتكلفة 3.5 مليار دولار (فيديو)

دشن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم الجمعة، مشروعا لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية بقدرة 1200 ميغاواط، صينية التصميم.

والمحطة التي تبلغ كلفة بنائها 3.5 مليار دولار جزء من جهود الحكومة الرامية إلى توليد المزيد من الطاقة النظيفة.

وتأتي مراسم تدشين المشروع يوم الجمعة بعد أقل من شهر على توقيع باكستان اتفاقية مع المؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج.

ويعد المفاعل "هوا لونغ وان" وهو مفاعل نووي من الجيل الثالث، من أكثر المفاعلات النووية أمانا.

وستبنى المحطة النووية التي سيطلق عليها "تشاشما - 5" على الضفة اليسرى لنهر السند بمدينة ميانوالي في إقليم البنجاب.

براہِ راست وزیرِ اعظم شہباز شریف کی چشمہ-5 نیوکلئیر پاور پلانٹ کا سنگِ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت https://t.co/octbVTwCxS — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) July 14, 2023

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے چشمہ۔5 نیوکلیئر پاور پلانٹ کا سنگِ بنیاد رکھ دیا۔

وزیرِ اعظم کی خصوصی دلچسپی اور کاوشوں کے نتیجے میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کی نہ صرف لاگت میں کمی کی گئی بلکہ اس کی استعداد کو 1100 میگاواٹ سے بڑھا کر 1200 میگاواٹ کر دیا گیا ہے۔ pic.twitter.com/NSrZBFhk6L — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) July 14, 2023

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال تجمع للمسؤولين الباكستانيين والصينيين في ميانوالي، إن مشروع الطاقة النووية "تشاشما - 5" في حد ذاته يعد "معلما هائلا، وقصة نجاح ضخمة ورمزا رائعا للتعاون بين صديقين عظيمين".

The risk of potential default has been completely averted through team efforts from all the components of the Government of Pakistan and all our institutions.

Prime Minister Shehbaz Sharif addressed the groundbreaking ceremony of the Chashma-5 nuclear power plant. pic.twitter.com/gcAHdoEkih — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) July 14, 2023

The Chashma-5 nuclear energy project, which is by itself a huge milestone, a huge success story and a wonderful symbol of cooperation between two great friends.

Prime Minister Shehbaz Sharif addressed the groundbreaking ceremony of the Chashma-5 nuclear power plant. pic.twitter.com/FVkRKFWeJa — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) July 14, 2023

المصدر: أ ب