وزير العدل التركي: زودنا واشنطن بأدلة وافية تدين غولن لكنها ترفض تسليمه

قال وزير العدل التركي يلماز تونج إن أنقرة زودت الولايات المتحدة بالوثائق اللازمة لاستعادة فتح الله غولن، المتهم بمحاولة الانقلاب بتركيا، لكن واشنطن ترفض تسليمه.

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وأكد تونج أن "أنقرة تقدمت بطلب استعادة غولن من الولايات المتحدة الأمريكية التي يقيم على أراضيها، مؤكدا أن الوثائق التي قدمتها أنقرة لا يعتريها أي نقص.

وشدد على أن تركيا زودت القضاء والسلطات في الولايات المتحدة، بـ "صناديق وأكياس كبيرة من الأدلة" التي تثبت تورط "غولن" بمحاولة الانقلاب وتدينه.

وانتقد الوزير التركي رفض السلطات الأمريكية إعادة غولن، مؤكدا أنها تقوم بذلك بـ"دوافع سياسية لا قضائية".

وطالب الوزير الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة بإعادة جميع أنصار تنظيم غولن، وفي مقدمتهم زعيمه المقيم في بنسلفانيا الأمريكية.

ويصادف شهر يوليو الجاري، الذكرى السنوية السابعة لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا صيف 2016، حيث تتهم أنقرة تنظيم "غولن" وزعيمه بتدبيرها والوقوف وراءها.

المصدر: الأناضول