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تركيا.. اعتقال أفراد من عائلة فتح الله غولن (صور + فيديو)

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تركيا.. اعتقال أفراد من عائلة فتح الله غولن (صور + فيديو)
AFP
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نفذت الأجهزة الأمنية التركية عملية خاصة، تم خلالها إلقاء القبض على ابن شقيق الداعية فتح الله غولن، وزوجته ووالده ووالدته في منزل "سري" في منطقة سانجاك تيبي.

وقالت شبكة CNN Turk إنه تم القبض على ابن شقيق فتح الله غولن، وزوجته، ووالده، ووالدته في عملية نفذتها المخابرات العسكرية وشرطة اسطنبول في منزل تابع للمنظمة في منطقة سانجاك تيبي، في اسطنبول.

وذكرت أنه "في نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في اسطنبول، ووزارة المخابرات المركزية وفرع مكافحة الجريمة المنظمة بشرطة اسطنبول، في عملهم ضد منظمة فتح الله غون الإرهابية، وخلال عمليات رصد ومتابعة، أجريت عملية خاصة، حيث وجد في المنزل سلمان غولن ونور غولن وبكير أوزتورك ومينة أوزتورك".

وخلال العملية، تم ضبط وثائق تابعة للتنظيم ومواد رقمية و14 ألف دولار أمريكي و560 كرونة إستونية وجوازي سفر مزيفين.

تركيا.. اعتقال أفراد من عائلة فتح الله غولن (صور + فيديو)

المصدر:  CNN Turk

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