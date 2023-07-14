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أوربان: أوكرانيا دولة غير موجودة اقتصاديا

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أوربان: أوكرانيا دولة غير موجودة اقتصاديا
Globallookpress
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اعتبر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن النزاع العسكري في أوكرانيا سينتهي بمجرد توقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تقديم الدعم المالي إلى كييف.

وقال أوربان في حديث لإذاعة Kossuth اليوم الجمعة: "أوكرانيا بلد غير موجود اقتصاديا، والسؤال هو ما إذا كنا سننقذ أوكرانيا.. بمجرد أن تقرر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقف تمويل الدولة الأوكرانية، ستنتهي الحرب".

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وتابع رئيس الحكومة الهنغارية: "في الوقت الحالي، الوضع مختلف، ويدعم دافعو الضرائب الهنغاريون أيضا أوكرانيا من خلال الميزانية الأوروبية المشتركة. لذلك، فإنه أمر معيب أن تكون الأقلية الهنغارية لا تزال تتعرض للمضايقات في أوكرانيا".

وأشار أوربان إلى أن المساعدة المالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي مصدر لدفع المعاشات التقاعدية والرواتب في أوكرانيا، وتمويل مؤسسات إدارة الدولة ونظام الرعاية الصحية، وأضاف: "من الواضح أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة". 

وكانت هنغاريا بين الدول الأعضاء في "الناتو" التي رفضت توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال قمته في فيلنيوس هذا الأسبوع، واعتبرت بودابست أن "الوضع غير مناسب" لذلك، كما أن أوكرانيا "غير مستعدة لتكون عضوا في الناتو".

وفي وقت سابق كانت هنغاريا اتهمت أوكرانيا بانتهاك حقوق الأقلية الهنغارية في البلاد، مؤكدة أنها لن تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو "الناتو"، حتى استعادة حقوق الهنغاريين.

المصدر: "نوفوستي"

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