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هنغاريا تتهم أوكرانيا بانتهاك حقوق الأقليات

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هنغاريا تتهم أوكرانيا بانتهاك حقوق الأقليات
Globallookpress
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أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء هنغاريا غيرغي غويياش، أن كييف تنتهك حقوق الأقلية الهنغارية في مقاطعة ترانسكارباتيا، وأن بودابست لا تعتبر أن هذه الممارسات "تقود إلى أوروبا".

وأشار غياش إلى أنه استجابة للدعم المالي والإنساني المقدم لأوكرانيا من قبل هنغاريا، تتبنى كييف القواعد التي تضر بالمجتمعات القومية بشدة.

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قال: "لا تعتبر هنغاريا أنه إذا لم تصون الدولة حقوق المجتمعات القومية، فهذا هو الطريق إلى أوروبا".

وصرح وزير الدفاع الهنغاري، كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي، في وقت سابق بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" أمر مستحيل، وأن الوقت "غير مناسب لذلك".

المصدر: نوفوستي

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