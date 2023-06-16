هنغاريا: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" مستحيل والوقت غير مناسب لذلك

صرح وزير الدفاع الهنغاري كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي، بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" أمر مستحيل، وأن الوقت "غير مناسب لذلك".

وقال الوزير الهنغاري في كلمة مصورة على "فيسبوك"، إن "الحديث بدأ يدور عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وبهذا الصدد أكدت أن انضمام دولة في حالة حرب إلى حلف دفاعي أمر مستحيل والوقت غير مناسب لذلك".

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وأضاف: "ذكّرت وزير الدفاع الأوكراني الذي حضر لقاء وزراء دفاع الناتو في بروكسل، بأن الشرط المسبق لانضمام كييف سيكون احترام حقوق الأقلية الهنغارية في أوكرانيا".

وأشار إلى أنه على خلفية النزاع في أوكرانيا يقوم حلف الناتو "بتعزيز جناحه الشرقي، وكذلك وضع خطة جديدة للردع".

وأضاف أن "موقف هنغاريا من الحرب مثل موقف الناتو: لا يمكن أن تنجر للحرب هنغاريا ولا حلف الناتو، على اعتبار أنه حلف دفاعي".

المصدر: نوفوستي