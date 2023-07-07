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لأول مرة منذ شهور.. نتنياهو يتفوق على غانتس في استطلاعات الرأي

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لأول مرة منذ شهور.. نتنياهو يتفوق على غانتس في استطلاعات الرأي
AFP
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تفوق رئيس حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل بيني غانتس، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أسابيع، إلا أن هذه المعادلة تغيرت.

وحسب استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "معاريف" ومعهد لازار للأبحاث، فإن الاتجاه التصاعدي الذي يتمتع به "الليكود" حاليا، والتراجع  لحزب الوحدة الوطنية، بلغ ذروته.

وأظهر الاستطلاع أن نتنياهو تفوق على غانتس لأول مرة منذ ثلاثة أشهر ونصف، متقدما بثلاثة تفويضات. ونتيجة لمكاسب "الليكود" على حساب حزب الوحدة الوطنية، تغير أيضا شكل الكتل في حال أجريت الانتخابات اليوم، لتكون النتيجة على الشكل التالي:

  • الليكود: 29
  • حزب الوحدة الوطنية: 26
  • يش عتيد: 20
  • شاس: 9
  • يهود هتوراة المتحدة: 7
  • الحدش- تعال: 5
  • يسرائيل بيتنو:5
  • الصهيونية الدينية: 5
  • رعام: 5
  • عتزما يهوديت: 5
  • ميرتس: 4

بينما فشل حزب العمل والبلد في تجاوز العتبة الانتخابية، حيث حصل حزب العمل على 1.4٪ فقط وحصل بلد على 2.1٪.

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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