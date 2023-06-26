استطلاع للرأي يظهر مدى التأييد للأحزاب في إسرائيل

أظهرت استطلاعات الرأي أن المعسكر الوطني في إسرائيل بقيادة بيني غانتس، سيفوز إذا أجريت الانتخابات اليوم، وأن كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن تتمكن من شغل 61 مقعدا اللازمة.

وحسب الاستطلاعات التي نشرت على القناتين 12 و13 الاسرائيليتين فإن معسكر غانتس سيحصل على 28 مقعدا، وأن كتلة نتنياهو ستحصل على 54 مقعدا.

ووفقا لاستطلاع القناة 12، فإن الأحزاب التي تحصل على 54 مقعدا موزعة على النحو الآتي: الليكود 27 مقعدا، الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت 10 مقاعد، شاس 10 مقاعد، يهودوت هتوراه 7 مقاعد.

في حين تحصل أحزاب المعارضة على 66 مقعدا موزعة على هذا النحو: المعسكر الوطني 28 مقعدا، ييش عتيد 18، يسرائيل بيتينو، 6 مقاعد، القائمة الموحدة 6، الجبهة - العربية للتغيير 4، ميرتس 4 مقاعد.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، تفوق زعيم "المعسكر الوطني"، بيني غانتس على نتنياهو، إذ حصل الأول على دعم 39% من المستطلعة آراؤهم، مقابل 35% اختاروا نتنياهو.

ووفقا لاستطلاع القناة 12، يحصل التجمع الوطني الديمقراطي على دعم 2.9% من الناخبين، فيما يفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.9% من الأصوات.

في المقابل، أظهر استطلاع القناة 13 حصول أحزاب الائتلاف الحالي على 52 مقعدا موزعة على النحو الآتي: الليكود - 24 مقعدا، شاس، 10 مقاعد، يهودوت هتوراه، 7 مقاعد، الصهيونية الدينية 6 مقاعد، عوتسما يهوديت 5 مقاعد.

فيما تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 68 مقعدا موزعة على هذا النحو: المعسكر الوطني 28 مقعدا، ييش عتيد، 20، يسرائيل بيتينو 6 مقاعد، القائمة الموحدة 6، الجبهة - العربية للتغيير 4، ميرتس 4 مقاعد.

المصدر: "معا"