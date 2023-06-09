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استطلاع: غانتس يطيح بنتنياهو ولابيد

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استطلاع: غانتس يطيح بنتنياهو ولابيد
AFP
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كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" أنه إذا أجريت انتخابات في إسرائيل اليوم، فإن وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، سيطيح برئيسي الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو والسابق يائير لابيد.

والاستطلاع الذي أجري من 7 يونيو إلى 8 يونيو على أكثر من 500 مشارك لمن سيصوتون إذا أجريت الانتخابات اليوم، ومن هو الأكثر ملاءمة ليكون رئيسا للوزراء: بنيامين نتنياهو أو بيني غانتس.

وتبين أن غانتس وحزبه الوحدة الوطنية، سيحصلان على أكبر عدد من الأصوات، وبالتالي على 31 تفويضا، أما الليكود فحافظ على 26 تفويضا ويش عتيد على 18.

والتغييرات الوحيدة كانت خارج مكاسب الوحدة الوطنية تتمثل في تقليص تفويض واحد من كل من الجبهة والصهيونية الدينية من 6 إلى 5.

وأظهر الاستطلاع أن 45٪ من المستطلعين فضلوا غانتس كرئيس للوزراء على نتنياهو الذي حصل على 38٪ ، و17٪ غير متأكدين.

وارتفعت أرقام غانتس على مدار الشهر الماضي من 41٪ في بداية مايو، بينما شهد نتنياهو ارتفاعا حادا  بنسبة 33٪ إلى 38٪ وقد حافظ على هذا الرقم منذ ذلك الحين.

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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