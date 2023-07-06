ضربة صاروخية تستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في مبنى مهجور بمقاطعة لفوف (فيديو)

استهدفت ضربة صاروخية فجر اليوم الخميس، تجمعا للمرتزقة الأجانب في مقاطعة لفوف التي تعد المحور الرئيسي لدخول الأسلحة الغربية عبر بولندا والمرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا.

ووفقا للتقارير الإعلامية تم استهداف المبنى المهجور في الوقت الذي كان يتمركز فيه عسكريون أوكرانيون ومرتزقة اجانب، ما أسفر عن مقتل عدد منهم ولا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض متواصلة.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة لفوف مكسيم كوزيتسكي، أن منشأة بنية تحتية بالغة الأهمية تم استهدافها في لفوف.

وكتب كوزيتسكي في قناته على "تيليغرام": "تضررت منشأة بنية تحتية مهمة في لفوف".

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن انفجارات هزت المنطقة، وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي اشتغلت في لفوف وترنوبل.

المصدر: وكالات