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وسائل إعلام: السلطات الأمريكية تتخذ قرارها بشأن توريدات القذائف العنقودية لأوكرانيا هذا الأسبوع

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وسائل إعلام: السلطات الأمريكية تتخذ قرارها بشأن توريدات القذائف العنقودية لأوكرانيا هذا الأسبوع
Legion-Media Ashley Chan / SOPA Images/Sipa USA
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أفادت قناة "سي بي إس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الإدارة الأمريكية ستتخذ قرارها بشأن توريدات القذائف العنقودية لأوكرانيا هذا الأسبوع.

وأشار أحد المسؤولين الأمريكيين إلى أن قذيفة عنقودية واحدة قادرة على إصابة مساحة أكبر بخمسة أضعاف بالمقارنة مع القذيفة العادية.

وكانت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، لورا كوبر، قد صرح في وقت سابق بأن "محللينا العسكريين أكدوا أن قذائف DPICM العنقودية ستكون مفيدة، وخصوصا ضد المواقع الروسية المحصنة في الميدان".

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وأشارت كوبر إلى أن "السبب لعدم التحرك بشأن توريد هذه القدرات، متعلق بالقيود المفروضة من قبل الكونغرس على توريدات DPICM وبالمخاوف بشأن الوحدة بين الحلفاء. ولكن من ناحية الفاعلية في ميدان القتال، نعتقد أن ذلك سيكون مفيدا".

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام القذائف العنقودية محظور بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم توقعا عليها.

المصدر: قناة "سي بي إس"

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