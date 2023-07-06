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زيلينسكي: عرضت على الولايات المتحدة وأوروبا شن الهجوم المضاد في وقت أبكر

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زيلينسكي: عرضت على الولايات المتحدة وأوروبا شن الهجوم المضاد في وقت أبكر
Globallookpress Ukraine Presidency/Ukraine Presi
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه دعا في محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين والقادة الأوروبيين إلى شن الهجوم المضاد في وقت أبكر وحاول الحصول على أسلحة لهذا الغرض.

قال زيلينسكي ردا على سؤال حول سبب تقدم قواته في هجومها المضاد بشكل أبطأ مما كان متوقعا: "البطء في الهجوم المضاد يرجع إلى بعض الصعوبات في ساحة المعركة. كل شيء ملغم بشدة هناك. أردت أن يبدأ هجومنا المضاد قبل موعد بدايته بكثير، لأن الجميع أدرك أنه إذا بدأ في وقت لاحق، فسيتم تلغيم مناطق أكبر بكثير".

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وأضاف: "أنا ممتن للولايات المتحدة، القائدة في دعم أوكرانيا، لكنني أخبرتهم، وأخبرت القادة الأوروبيين، أننا نود شن هجومنا المضاد في وقت مبكر وأننا بحاجة إلى أسلحة وذخيرة لهذا الغرض. لماذا؟ لأنه إذا بدأنا في وقت لاحق، فسنتحرك أبطأ بكثير".

وعلق منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، فشل الهجوم الأوكراني المضاد على شماعة "الطقس والأشهر الطويلة" التي سمحت للقوات الروسية بالاستعداد للدفاع.

المصدر: تاس

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