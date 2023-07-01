الهند.. مصرع 26 شخصا جراء اشتعال النيران في حافلتهم (فيديو)

قتل 26 شخصا على الأقل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعدما اشتعلت النيران في حافلة كانت تقلهم بولاية ماهاراشترا، وسط غرب الهند.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النيران اشتعلت بالحافلة التي كانت متجهة من يافاتمال في ولاية ماهاراشترا إلى بيون في بولدانا على طريق Samruddhi Mahamarg السريع، عند حوالي الساعة الثانية من صباح السبت.

#WATCH | #Maharashtra: Visuals from Samruddhi Mahamarg expressway in #Buldhana where 26 people died and 8 others were injured after a bus travelling from #Nagpur to #Pune met with an accident. pic.twitter.com/o64hu6gr73 — The Times Of India (@timesofindia) July 1, 2023

وقال نائب مدير الشرطة المحلية في بولدانا، بابوراو ماهاموني إنه "تم انتشال 25 جثة من الحافلة من مجموع 32 شخصا كانوا يسافرون في الحافلة. هناك 6-8 أشخاص مصابين. يتم نقل المصابين إلى مستشفى بولدانا الحكومي".

وأفيد في وقت لاحق بوفاة أحد المصابين متأثرا بحروقه.

المصدر: NDTV + تايمز أوف إنديا