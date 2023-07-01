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الهند.. مصرع 26 شخصا جراء اشتعال النيران في حافلتهم (فيديو)

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الهند.. مصرع 26 شخصا جراء اشتعال النيران في حافلتهم (فيديو)
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حريق حافلة في الهند ومقتل 26 شخصا على الأقل
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قتل 26 شخصا على الأقل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعدما اشتعلت النيران في حافلة كانت تقلهم بولاية ماهاراشترا، وسط غرب الهند.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النيران اشتعلت بالحافلة التي كانت متجهة من يافاتمال في ولاية ماهاراشترا إلى بيون في بولدانا على طريق Samruddhi Mahamarg السريع، عند حوالي الساعة الثانية من صباح السبت.

وقال نائب مدير الشرطة المحلية في بولدانا، بابوراو ماهاموني إنه "تم انتشال 25 جثة من الحافلة من مجموع 32 شخصا كانوا يسافرون في الحافلة. هناك 6-8 أشخاص مصابين. يتم نقل المصابين إلى مستشفى بولدانا الحكومي".

وأفيد في وقت لاحق بوفاة أحد المصابين متأثرا بحروقه.

المصدر: NDTV + تايمز أوف إنديا

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