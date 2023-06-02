الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام القطارات إلى 207 قتلى وأكثر من 900 جريح (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام القطارات في شرق الهند إلى 207 قتلى على الأقل وأكثر من 900 جريح.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا، سودانشو سارانغي، في تصريح لوكالة فرانس برس "لدينا أكثر من 200 قتيل بحسب آخر تعداد والرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

وصرح المسؤول المحلي في ولاية أوديشا براديب جينا بأنه تم نقل أكثر من 900 جريح إلى المستشفيات.

واصطدمت ثلاثة قطارات، الجمعة، في ولاية أوديشا في شرق الهند وفق ما أفاد مسؤولون، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار ركاب وقطار شحن في الهند بعد ظهر اليوم الجمعة بالقرب من مدينة بالاسور.

وكان قطار الركاب متجها من كلكتا إلى تشيناي عندما خرجت عدة عربات منه عن القضبان.

المصدر: وكالات