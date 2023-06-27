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إسرائيل تستدعي السفير الأوكراني

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إسرائيل تستدعي السفير الأوكراني
Globallookpress Dirk BleyerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
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استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، على خلفية انتقادات السفارة الأوكرانية اللاذعة للحكومة الإسرائيلية، على موقفها تجاه أزمة أوكرانيا.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "فيما يتعلق بتصريحاته المتكررة ضد السياسية الإسرائيلية، تم استدعاء سفير أوكرانيا يفغيني كورنيتشوك لإجراء محادثة توضيحية يوم 3 يوليو في وزارة الخارجية، حيث ستجري المحادثة أليزا بن نون، مديرة الشؤون السياسية".

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وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تعزيز التعاون مع أوكرانيا وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا، إلا أن سلوك السفير لا يساعد على ذلك.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد أعلن مؤخرا أن الخارجية الإسرائيلية ستستدعي كورنيتشوك للاحتجاج لديه على بيان السفارة الأوكرانية، الذي وصف موقف إسرائيل من النزاع الأوكراني بـ"الموالي لروسيا، وانتقد الحكومة الإسرائيلية على غياب المساعدة لكييف، ووصف زيارة كوهين الأخيرة إلى كييف بغير المثمرة".

المصدر: نوفوستي

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