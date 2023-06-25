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بسبب انتقاداته اللاذعة لنتنياهو.. الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الأوكراني

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بسبب انتقاداته اللاذعة لنتنياهو.. الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الأوكراني
Sputnik
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قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء السفير الأوكراني في إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، على خلفية انتقاداته اللاذعة لتل أبيب، وفق ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" مساء الأحد.

وفي وقت سابق، انتقد يفغيني كورنيتشوك على "تويتر" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب "التعاون الوثيق" مع موسكو، وعدم كفاية الدعم العسكري لكييف.

وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إنه "لا ينوي الانحدار إلى هذا الخطاب، لأن إسرائيل اختارت بالفعل الجانب الصحيح من التاريخ، وأعربت مرارا عن موقفها من الصراع الأوكراني".

وقال نتنياهو يوم الجمعة، إن الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى أوكرانيا، ينتهي بها المطاف في أيدي أشخاص على الحدود مع إسرائيل.

المصدر: RT

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