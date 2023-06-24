بالفيديو.. صاروخ أوكراني يضرب كييف ويخلف دمارا

أظهر لقطات دمارا واسعا في كييف نتيجة انفجار صاروخ أوكراني في أحد أحياء المدينة.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد أصاب الصاروخ مجمعا سكنيا نتيجة خطأ في تشغيل نظام الدفاع الجوي من قبل الجيش الأوكراني.

وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات في العاصمة كييف ومقاطعات خاركوف وبولتافا وفينيتسا ودنيبروبيتروفسك ومدينة كريمينتشوغ.

وتحدثت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف يعتقد أنه ناتج عن عمل الدفاعات الجوية.

المصدر: RT