تأجيل اجتماع "قمة النقب" إلى ما بعد الصيف

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن تأجيل اجتماع "قمة النقب" الذي يضم إسرائيل، ودولا عربية وقعت معها اتفاقيات "أبراهام" والولايات المتحدة إلى ما بعد الصيف.

وتجمع "قمة النقب" الدول التي وقعت اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وهي مصر والإمارات والمغرب والبحرين، إلى جانب الولايات المتحدة.

وكان من القرر عقد القمة بالمغرب، نهاية شهر يونيو الجاري.

وبحسب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، جاء تأجيل المنتدى "بسبب مشاكل في جدول الأعمال والأجواء السياسية غير المواتية"، وفق تعبيره.

هذا وقد ذكرت وسائل إعلام مختلفة، في وقت سابق، عن "الرغبة في تغيير اسم المنتدى بطلب من الولايات المتحدة"، كما أوضحت أن "الطلب موجه إلى إسرائيل من قبل الولايات المتحدة، التي أحالت طلب الدول المشاركة الأخرى، من أجل تغيير الاسم إلى اسم أجنبي".

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المصدر: وكالات