أمريكا تطالب إسرائيل بتغيير اسم منتدى كبير تشارك فيه مصر والإمارات والبحرين

قدم الأمريكيون لإسرائيل طلب تغيير اسم "منتدى النقب" الذي أنشأته حكومة إسرائيل السابقة "بينيت – لابيد" ، إلى اسم يساعد في إضافة شركات إضافية.

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ورد لبيد على موافقة إسرائيل على تغيير الاسم: "هذا الطلب هو وصمة عار وهذه الحكومة لا تفهم ما هي العزة الوطنية ".

ووفقا للقناة السابعة الإسرائيلية، فقد تم تقديم طلب غير معتاد لإسرائيل في الأيام الأخيرة لتغيير اسم منتدى النقب ، الذي أسسته حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد العام الماضي.

ويتكون المنتدى من قمة لوزراء خارجية دول اتفاقية آبراهام (الإمارات والبحرين) وكذلك من مصر والولايات المتحدة.

فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية أن الطلب موجه إلى إسرائيل من قبل الولايات المتحدة ، التي أحالت طلب الدول المشاركة الأخرى ، من أجل تغيير الاسم إلى اسم أجنبي.

وأشارت إلى أن منتدى النقب هو اسم تربطه هذه الدول بإسرائيل ، ويريدون اسمًا أكثر عمومية قد يسمح لدول أخرى بالانضمام إلى المنتدى.

وبعد عدة تأجيلات، فمن المقرر عقد الاجتماع المقبل للمنتدى ، الخاضع لأحداث أمنية ، في المغرب خلال الشهر المقبل. وهناك محاولة في إسرائيل لتجنب رفض آخر، بسبب الوضع الحساس، وقرروا قبول الطلب، ويتم الآن النظر في عدة بدائل ، جميعها باللغة الإنجليزية وكلها عامة.

وقال مصدر إسرائيلي للقناة 13 إن تأجيل الاجتماع السابق الذي كان من المفترض عقده في مارس ، جزء من التباعد العلني الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة بين إسرائيل وتلك الدول.

المصدر: التلفزيون الإسرائيلي