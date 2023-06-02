سيتم تغيير اسمها.. صحيفة مغربية تعلن موعد عقد قمة "النقب 2" بين دول اتفاقات أبراهام وإسرائيل وأمريكا

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر ديبلوماسي بالخارجية الإسرائيلية أن “تحديد موعد قمة النقب 2 المقرر انعقادها بالمغرب، سيكون نهاية شهر يونيو الجاري”.

وأضاف المصدر ذاته أن "ما راج حول تحديد موعد القمة الشهر القادم، خبر غير دقيق، إذ سيكون تحديد الموعد بشكل رسمي نهاية هذا الشهر".

جدير بالذكر أن قمة النقب تجمع الدول التي وقعت اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وهي مصر والإمارات والمغرب والبحرين، إلى جانب الولايات المتحدة.

وتحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن "وجود موعد في الشهر القادم للقمة بالمغرب، مع رغبة في تغيير اسمها، وإضافة دولة إفريقية ذات أغلبية مسلمة" إلى الدول المشاركة .

المصدر: هيسبرس