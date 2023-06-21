ملف اللاجئين يعود للواجهة.. أنقرة تتحدث عن مسؤولية المجتمع الدولي تجاههم

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن استعادة اللاجئين لحياة كريمة مجددا هي أهم مسؤولية سياسية وأخلاقية للمجتمع الدولي، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للاجئين.

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وقال ألطون إن "اللاجئين يشكلون أكبر قضية من قضايا حقوق الإنسان في عصرنا، حيث تمت مصادرة أراضيهم قسرا، وأجبروا على تأسيس حياة جديدة في منطقة جغرافية مختلفة"، معتبرا أن "استعادة اللاجئين لحياة كريمة مجددا هي أهم مسؤولية سياسية وأخلاقية للمجتمع الدولي".

وأضاف أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف إلى جانب المظلومين والضحايا الذين يتجاهلهم قسم كبير من العالم، وأصبح صوتهم في الساحة الدولية من خلال إعطاء العالم درسا في الإنسانية".

ولفت ألطون إلى أن اليوم العالمي للاجئين الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 20 يونيو من كل عام، يعتبر تذكيرا بقيم الضمير التي يجب أن يتمتع بها المجتمع الدولي.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن تركيا هي أكبر دولة مضيفة للاجئين السوريين، وتوفر الحماية الدولية لنحو 4 ملايين شخص فروا من سوريا.

المصدر: الأناضول